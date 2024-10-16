В Татарстане расширены льготы для участников СВО и их семей

В Татарстане увеличилось количество льгот для участников специальной военной операции и их семей. Теперь доступно 2,2 тысячи льгот по 16 направлениям, сообщает пресс-служба минюста республики.

Среди новых мер — освобождение от оплаты за содержание детей в школах-интернатах и признание безнадежной к взысканию недоимки по местным налогам, а также задолженности по пеням и штрафам.

Значительная часть поддержки направлена на контрактников и их близких. Они могут рассчитывать на материальную помощь, льготы по оплате коммунальных услуг и транспортных расходов, а также на социальное обслуживание. Кроме того, участники СВО освобождаются от уплаты самообложения граждан.

В Казани, Актанышском, Кукморском, Мензелинском и Чистопольском районах предусмотрены льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте, кроме такси. В Набережных Челнах и 13 других районах республики участникам СВО и их семьям предоставляются льготы по земельному налогу, освобождающие их от уплаты за один неиспользуемый для бизнеса земельный участок.

В 1,6 тыс. населенных пунктах 33 районов республики усилиями местных властей участники СВО и их близкие освобождены от уплаты средств самообложения на текущий год. В некоторых районах для детей организованы бесплатные пришкольные лагеря и предоставляются бесплатные завтраки и обеды в школах, а также частичная компенсация расходов на услуги по уходу за детьми в детских садах.