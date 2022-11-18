В Татарстане расширили список получателей выплат в 20 тыс. рублей детям бойцов СВО

В РТ увеличили список выплат детям участников спецоперации. Постановление Кабмина есть на официальном портале правовой информации.

Так, выплату в 20 тыс. рублей могут получить дети мобилизованных татарстанцев. Действовавшее условие на наличие постоянной регистрации на территории республики отменено.

Выплаты будут распространяться на детей:

– проходящих службу в Нацгвардии России и принимающих участие в СВО. Перечень мобилизованных будет определять Военком РТ.

– сотрудников МВД по РТ и УФСБ РФ по РТ, командированных в зону СВО. Списки также сформируют по месту их службы.

– военных батальонов «Алга» и «Тимер». Информацию по ним представит Военком.

– мобилизованных, призванных на военную службу на территории иных субъектов, и добровольцев. Дети бойцов, у которых есть регистрация на территории РТ и их призвали из других субъектов, получат выплаты по 20 тыс. рублей на основании документов, подтверждающих факт призыва на территории другого региона.

–мобилизованных, которые не имеют регистрации на территории РТ, при условии, что они постоянно проживают (в том числе на день призыва бойца на военную службу на территории Татарстана.

Ранее «КВ» сообщали, что мобилизованные получат выплаты за декабрь в досрочном порядке – до 25 декабря. Выплаты военнослужащим отправляются с 10 по 20 число каждого месяца за истекший месяц. В этом случае, семьи мобилизованных останутся без денег перед Новым годом. Поэтому выплаты осуществлятся до новогодних праздников.