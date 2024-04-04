В Татарстане рассказали, на каких реках зафиксировали повышенный уровень воды

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан опубликовало гидрологическую обстановку на водных ресурсах региона.

По информации ведомства, на данный момент на реках республики продолжается развитие весеннего половодья.

На многих водотоках начался ледоход. Например, поднятие льда зафиксировали на реке Милля, протекающей в Азнакаевском, Сармановском и Муслюмовском районах, и реке Кичуй в нефтедобывающих районах.

Прибыль воды за прошедшие сутки на реках бассейна р.Свияга составила 110 – 116 см, на реках Закамья – от 4 – 5 см до 61 см, на р.Мензеля +150 см, на реках Предкамья – от 4 см до 38 см.

Больше, чем на 1 метр вода вышла на пойму реки Кубня, протекающей по территории Чувашии и Татарстана. На 71 см - реки Мензеля.

Среднемноголетные максимальные значения преодолели реки Мелля в Азнакаевском, Сармановском и Муслюмовском районах, а также Мензеля, впадающая в Нижнекамское водохранилище.

Вместе с тем, уровень воды остается ниже среднемноголетних максимальных значений на реках Кубня, Улема, Степной Зай и другие.