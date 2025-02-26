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В Татарстане рассказали о подготовке к Священному месяцу Рамадан-2025

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Республика
26 февраля 2025  12:42

В Духовном управлении мусульман Республики Татарстан прошла пресс-конференция, посвященная порядку проведения Священного месяца Рамадан в 2025 году.

Первый заместитель муфтия РТ Ильфар хазрат Хасанов, член Совета Улемов ДУМ РТ Рустам хазрат Нургалеев, генеральный директор Благотворительного фонда «Закят» ДУМ РТ Булат Марданов и руководитель отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль Биктимирова представили журналистам решения улемов и казыев ДУМ РТ, касающиеся Рамадана в 2025 году.

Спикеры подробно рассказали о многочисленных инициативах, которые будут реализованы в Татарстане в период священного месяца. 

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