В Татарстане растет число алкогольных отравлений, включая случаи среди детей

В Татарстане отмечается увеличение числа случаев отравлений алкоголем. Январь 2025 года выявил рост на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 54 отравления против 45.

Управление Роспотребнадзора по РТ сообщает, что среди пострадавших, помимо взрослых (92,6%), оказались и дети (7,4%). Более 88% отравившихся – мужчины.

Социальный статус пострадавших разнообразен, но наибольшую долю составляют безработные (35%). Лидирующей причиной отравлений является употребление этанола (64,8%), однако значительная часть случаев связана с неидентифицированным спиртом (22,2%).

Несмотря на рост числа отравлений, смертность от алкоголя осталась на прежнем уровне – 18 случаев.