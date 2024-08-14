В Татарстане растет число отравлений алкоголем

За первые семь месяцев 2024 года в Татарстане зарегистрирован 341 случай острого отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.

Тревожным сигналом является рост смертности от таких отравлений – в 1,3 раза. В этом году в основном страдают взрослые (87%), но есть случаи отравления и среди подростков (9%) и детей (4%). Причем мужчины оказываются в группе риска чаще женщин (77% против 23%).

Чаще всего причиной отравлений становится этанол (62%), на втором месте – неуточненные спирты (24%), на третьем – метанол (9%).

Роспотребнадзор призывает граждан быть бдительными и не приобретать алкоголь у неизвестных лиц, в сомнительных местах, без документов, подтверждающих качество и происхождение продукции.