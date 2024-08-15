В Татарстане растет число отравлений алкоголем среди школьников

В Татарстане за первое полугодие 2024 года зафиксировано 38 случаев отравления алкоголем среди несовершеннолетних. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на республиканском августовском совещании работников образования.

Случаи отравления выявлены в Казани, Набережных Челнах и 12 районах республики. Хадиуллин подчеркнул, что проблема алкоголизма среди подростков требует комплексного подхода и совместных усилий со стороны образовательных учреждений, МВД и родителей.

Министр отметил важность постоянного совершенствования системы профилактики и поиска новых методов взаимодействия с подростками, которые позволят привить им здоровые привычки.

Благодаря совместной работе с МВД на контроле у специалистов находятся более 50 тысяч детей, из них свыше тысячи состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.

Также глава Минобрнауки РТ отметил возросшую роль школьных психологов в борьбе с этой проблемой, а в школах, где нет штатного психолога, помощь оказывают муниципальные психолого-педагогические центры.

Ранее мы писали, что за первые семь месяцев 2024 года в Татарстане зарегистрирован 341 случай острого отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.