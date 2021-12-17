В Татарстане растет число заболевших гриппом – уже было выявлено 153 случаев

В Татарстане уже выявлено 153 случая гриппа, за последнюю неделю была зарегистрировано 68 заболевших. Об этом на пресс-конференции заявила главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

«В Татарстане выявили 153 случаев гриппа, и 66 случаев выявлено за последнюю неделю. В этой связи, у нас остались считанные дни для завершения вакцинации против гриппа. У нас поступило более 1 млн вакцин и на сегодня вакцинировать остались чуть более 41 тыс. граждан», — сказала она.

Патяшина добавила, что в Татарстане все еще не было выявлено ни одного случая заражения штаммом-омикрон.

«Что касается нового штамма-омикрон, то в республике, как и во всех регионах страны усилен контроль за вновь прибывшими из стран, где он зарегестрирован. Мы обследовали 144 человека из стран, где штамм выявлен и все результаты были отрицательные», — заявила глава Роспотребнадзора по РТ.

Напомним, что за последние сутки в Татарстане выявили 108 новых случаев заражения ковидом.