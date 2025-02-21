В Татарстане растет доля случаев заболевания

В Татарстане отмечается увеличение числа случаев гриппа на фоне общей заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции в «Татар-информ», посвященной санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе.

За прошедшую неделю было зарегистрировано 15 827 случаев ОРВИ и гриппа, что на 10% выше, чем неделей ранее, но соответствует уровню прошлого года и ниже эпидемического порога.

По словам Авдониной, ситуация является типичной для сезона. При этом наблюдается увеличение доли гриппа среди ОРВИ, которая достигла 42%.

Преобладает грипп А, но растет и доля гриппа B (зафиксировано 93 случая). Сообщается, что на прошлой неделе госпитализация заболевшим гриппом не потребовалась.