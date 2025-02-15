В Татарстане растет популяция медведей

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Республика
15 февраля 2025  14:22

В Татарстане наблюдается значительный рост популяции медведей. По данным Госкомитета РТ по биоресурсам, в 2024 году численность этих хищников достигла 97 особей, что втрое превышает показатели десятилетней давности.

Председатель комитета, Федор Батков, связывает эту тенденцию с общероссийским ростом популяции диких животных и снижением интереса к охоте на медведя.

Большинство медведей зимует на территории республики, предпочитая Агрызский, Мамадышский, Рыбно-Слободский и Зеленодольский районы. В связи с участившимися сообщениями о встречах со следами медведей вблизи населенных пунктов, Госкомитет призывает охотников более тщательно вести учет численности, что необходимо для регулирования популяции и обеспечения безопасности населения.

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