В Татарстане растет популяция медведей

В Татарстане наблюдается значительный рост популяции медведей. По данным Госкомитета РТ по биоресурсам, в 2024 году численность этих хищников достигла 97 особей, что втрое превышает показатели десятилетней давности.

Председатель комитета, Федор Батков, связывает эту тенденцию с общероссийским ростом популяции диких животных и снижением интереса к охоте на медведя.

Большинство медведей зимует на территории республики, предпочитая Агрызский, Мамадышский, Рыбно-Слободский и Зеленодольский районы. В связи с участившимися сообщениями о встречах со следами медведей вблизи населенных пунктов, Госкомитет призывает охотников более тщательно вести учет численности, что необходимо для регулирования популяции и обеспечения безопасности населения.