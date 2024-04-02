В Татарстане растет заболеваемость корью

На прошлой неделе количество зарегистрированных случаев ОРВИ оказалось на 48% ниже эпидемиологического порога. Такие показатели говорят о завершении эпидсезона в регионе.

Подробнее об этом рассказали заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина и главный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

- За 12-ю неделю эпидсезона в республике было зафиксировано 12205 случаев заболевания гриппом и ОРВИ - это число практически соответствует показателям 11-й недели и ниже порога на 48%, - отметила Любовь Авдонина. - Это свидетельствует о снижении активности распространения вирусов гриппа и ОРВИ. Но расслабляться не стоит, поскольку регистрация случаев заболеваемости все же продолжается, в том числе и новой коронавирусной инфекцией.

Так, в течение недели было зарегистрировано 60 случаев заболевания гриппом и 606 случаев - коронавирусной инфекцией. Специалисты отмечают, что все выявленные случаи COVID-19 относятся к штамму омикрон, 97% заболевших переносят его по типу ОРВИ.

В Татарстане отмечается рост заболеваемости корью. Если за весь 2023 год было зарегистрировано 146 случаев, то с начала 2024 года - уже 155. Специалисты отметили, что 95% инфицированных - это лица, отказавшиеся от прививки.

- При кори круг контактных лиц максимально расширяют, а в очагах вакцинируют всех непривитых, - объяснил Дмитрий Лопушов. - В республике сделали прививки двум тысячам контактных - это 80% от необходимого числа. В инфекционной больнице сегодня находятся 13 пациентов с подтвержденным диагнозом «корь» либо те, у кого диагноз находится на стадии подтверждения.

Любовь Авдонина рассказала, что в Татарстане прививаться от кори отказались 3,5 тысячи человек.

- С учетом того, что ситуация продолжает оставаться напряженной, мы в очередной раз предупреждаем население: вакцинироваться против кори необходимо, - подчеркнула она.

Замруководителя Роспотребнадзора по РТ также напомнила об опасности клещевого энцефалита.

- Пока о сезоне активности говорить рано, клещи находятся в спящем состоянии, - объяснила она. - Просыпаются они при температуре плюс 1 - 3 градуса, максимальная активность начинается при температуре выше 15 градусов. Людям, которые работают в полях и лесах на эндемичных территориях, необходимо сделать прививку от клещевого энцефалита.