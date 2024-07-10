В Татарстане разбился прогулочный самолет с пассажирами

Трагедия произошла сегодня, 10 июля, в Татарстане. Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета.

Как сообщает источник «Татар-информа», в районе палаточного лагеря возле поселка Камское Устье легкомоторный самолет «Cessna-172» совершил жесткую посадку, после чего вспыхнул. В результате аварии погибли три человека, один получил травмы.

По словам очевидцев, они успели вытащить пилота из горящего самолета. Он получил травмы и сейчас находится в больнице. На месте работают экстренные службы, устанавливаются причины крушения.