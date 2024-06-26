В Татарстане разрабатывают новую программу по развитию муниципальной службы

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Республика
26 июня 2024  09:18
Автор:
Эндже Гарафиева

В Минюсте РТ состоялось рабочее совещание, посвященное обсуждению проекта муниципальной программы по развитию муниципальной службы. В совещании приняли участие представители Департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ, Минэкономики РТ и Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан».

По словам специалистов, новая программа поможет улучшить качество работы муниципальных органов, повысить эффективность их деятельности и сделать службу в муниципалитетах более привлекательной для специалистов.

Она станет одним из эффективных инструментов в решении кадровых вопросов, повышении профессионального уровня муниципальных служащих и, как следствие, улучшении качества работы органов местного самоуправления.

Новая программа разработана в рамках госпрограммы «Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан» и направлена на оказание правовой поддержки муниципалитетам.

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