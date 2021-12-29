В Татарстане разработают единую цифровую платформу для молодежи

Министерство молодежи Татарстана в следующем году, который объявлен годом цифровизации, создаст единую цифровую платформу «Молодежь Татарстана». Здесь будет находиться вся важная информация для молодых людей республики. Об этом рассказал министр молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

«Система должна стать платформой для коммуникации тех, кому есть что предложить молодежи, а также и для самой молодежи. Это будет единый агрегатор для всего того, что есть для молодежи в республике. Для нас это будет еще и уникальная возможность узнать, чем молодежь интересуется», – подчеркнул министр.

Также Сулейманов анонсировал разработку новой программы поддержки молодых ученых республики к февралю.

«Мы планируем представить обновленную программу поддержки молодых ученых Татарстана в феврале. Это важная часть нашей аудитории, которой мы будем уделять больше времени. Она имеет большой интеллектуальный потенциал», – заключил министр.