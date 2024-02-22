В Татарстане разработают прогулочные суда на электротяге

Корпорация по строительству «Ак Барс» проводит разработку речных прогулочных судов на электротяге.

«С каждым годом интерес со стороны заказчиков к судам на новых видах топлива растет», – заявили в компании для «РИА Новости».

«Ак Барс» ведет освоение новых видов судовых и корабельных систем, оборудования, изделий судового машиностроения. Они отмечают, что в перспективе рассматривают строительство серийных кораблей и судов в серии 6-12 заказов.

В 2023 году корпорация передала 10 кораблей и судов различного назначения.