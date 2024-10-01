В Татарстане развивается система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

В Татарстане уже почти 6 тысяч пожилых людей и инвалидов получают помощь в рамках системы долговременного ухода. В республике активно развиваются стационарозамещающие технологии, позволяющие людям старшего возраста получать необходимую поддержку и заботу, не меняя привычного образа жизни.

В рамках национального проекта «Демография» в регионе создаются приемные семьи для пожилых, работает «Школа ухода», где обучают основам ухода за людьми, нуждающимися в помощи. Жителям республики доступен прокат технических средств реабилитации.

Большое внимание уделяется и созданию условий для активного долголетия. Пожилые татарстанцы охотно участвуют в республиканских спартакиадах, турнирах по шашкам и шахматам, осваивают новые профессии в рамках проекта «Содействие занятости».

На данный момент доля пожилых людей в Татарстане составляет 23,3% от общего числа жителей, и эта цифра с каждым годом увеличивается.