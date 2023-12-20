В Татарстане ребенка придавило упавшим с крыши снегом

Возбуждено уголовное дело по факту получения травм малолетним в результате схода снега с крыши.

Утром 20 декабря 2023 года в Нижнекамске на пр. Вахитова в результате схода снега со льдом с крыши одного из домов пострадал 8-летний мальчик. В настоящее время он госпитализирован.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проводятся следственные действия, на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.