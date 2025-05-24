В Татарстане реконструируют 23 моста в рамках нацпроекта в 2025 году

В 2025 году в Республике Татарстан реализуется масштабная программа обновления искусственных сооружений в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы охватывают 23 мостовых перехода в 18 муниципальных районах.

Ключевые объекты текущего года включают ремонт моста через реку Киндерку в Высокогорском районе, реконструкцию переправы через приток Арборки в Балтасинском районе и обновление моста на трассе «Казань-Оренбург» в Чистопольском районе. Особое внимание уделяется сооружению нового моста через реку Ошму в Мамадыше протяженностью 54 метра.

Параллельно продолжаются работы, начатые в прошлом году. Среди них – реконструкция моста через Малый Черемшан в Алексеевском районе (89 м) и капитальный ремонт переправы через Бирлю в Кайбицком районе (42 м).

Всего в рамках нацпроекта планируется привести в нормативное состояние 131 объект общей протяженностью свыше 200 километров. Эти меры направлены на улучшение транспортной доступности населенных пунктов и повышение безопасности дорожного движения.

Как отмечают в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ, реализация программы позволит существенно модернизировать дорожную инфраструктуру республики и создать комфортные условия для всех участников дорожного движения.