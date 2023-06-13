В Татарстане ремонт дворов по республиканской программе выполнен на 41%

В Татарстане дорожные работы по республиканской программе «Наш двор» выполнены на 41%. Об этом сообщила куратор программы Арина Петрова на брифинге в кабмине РТ.

«По сравению с аналогичным периодом прошлого года, в 2023-м по программе работы выполнены на 8% больше. Это связано с тем, что в этом году в Татарстане теплая сухая погода установилась раньше обычного», – отметила Петрова.

Ремонтные работы в 2023 году по республиканской программе затронут 921 двор и охватят 1 млн жителей. Ремонт планируется завершить к 30 августа.

Ранее «КВ» сообщали, что дорожные работы по республиканской программе «Наш двор» выполнены на 36%. На объектах также ведутся работы по монтажу наружного освещения.