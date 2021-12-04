В Татарстане решат голосованием, как увековечить имя советского разработчика ЭВМ

В Казани в честь Башира Рамеева также может появиться улица, IT-парк или премия. Об этом заявил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин

В республике запустили голосование, чтобы увековечить имя Башира Рамаеева. Так, в память о совестком разработчики ЭВМ предлагают назвать улицу, учредить премию в области IT или открыть IT- парк на месте бывшей обувной фабрики «Спартак» в Казани.

Проголосовать можно онлайн:

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Напомним, что Башир Рамеев в возрасте 17 лет стал самым молодым членом союза изобретателей СССР. Позднее он вошёл в число авторов и конструкторов ЭВМ.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Башир Рамаев — советский ученый и изобретатель первых электронно-вычислительных машин (ЭВМ), доктор технических наук и лауреат Сталинской премии. В 17 лет он стал самым молодым членом союза изобретателей СССР.