В Татарстане решили «квартирный вопрос» для уток гоголей

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Республика
13 марта 2024  14:47
Автор:
Эндже Гарафиева

У нижнекамских прудов охотники и сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам установили 14 гоголятников – это естественная среда обитания уток гоголей. Птица отличается от простых уток тем, что живет в дуплах.

Фото: Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам

Сейчас они прилетают с юга обратно, домой, поэтому для них начинается самое оживленное время. Гоголи ищут, где устроить гнезда и чуть позже начнут заводить потомство. 

Госкомитет РТ по биоресурсам ежегодно помогает птицам, чтобы увеличить поголовье и повысить вероятность того, что они задержатся именно на этих озерах для высиживания птенцов.

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