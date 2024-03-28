В Татарстане решили усилить меры безопасности на республиканском ифтаре

Завтра, 29 марта, в «Казань Экспо» проведут 12-й Республиканский ифтар. Ожидается, что участие примут рекордные 12 тысяч верующих мусульман. Для них приготовят плов из 2 тонн мяса и 1 тонны риса. В ДУМ РТ рассказали, как будет обеспечиваться безопасность гостей.

Так, будет увеличено количество сотрудников ЧОПов. Расширят список запрещённых к прононсу в здание предметов. В отдельностоящем павильоне будет организована досмотровая процедура. Подъезд к кластеру А ограничат.

Верующих просят заранее прибыть на место проведения ифтара, чтобы не потерять время в очередях. С 15:00 начинается работа гардероба и халяль-ярмарка.

«Казань Экспо» оборудован современными системами видеонаблюдения, арочными металлодетекторами, рентгено-телевизионными установками. Системы оповещения, сигнализации, пожаротушения регулярно обслуживаются в соответствии с утвержденными регламентами. Здесь неоднократно проходили учения спецслужб.