 В Татарстане резко подорожали огурцы и помидоры
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В Татарстане резко подорожали огурцы и помидоры

Цены выросли и на капусту с картофелем.

Республика
26 ноября 2022  10:14
Автор:
Карина Кострулева

За минувшую неделю, с 14 по 21 ноября, в Татарстане подорожали овощи из списка «борщевого набора». Данные об этом опубликованы на Татарстанстате.

По данным ведомства, в регионе резко подорожали огурцы, цена выросла на 10%, до 101,91 рубля за кг. А помидоры поднялись в цене более чем на 3,5%, то есть до 112,81рубля за кг. Белокочанная капуста подорожала на 2%, до 17,94 рубля за килограмм. Цены выросли и на картофель — до 24,86 рубля за кг. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане в связи с индексацией оптовой цены на газ Госкомитет РТ по тарифам пересмотрел розничную цену на газ для населения. Цена вырастет на 53 копейки. Теперь цена за куб. метр составит 6,78 рублей с учетом НДС.

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