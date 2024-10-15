В Татарстане резко увеличился спрос на специалистов логистики

Татарстан занимает первое место среди российских регионов по росту заинтересованности в специалистах в области транспорта и логистики, сообщают «Известия».

За последний год спрос на таких работников в республике увеличился на 36,6%, заявили аналитики «Работа.ру« и «Подработка».

Вторую позицию заняла Волгоградская область с показателем +30,2%, а замыкает тройку лидеров Пермский край, где рост составил +20,3%.

В целом по стране предложения по заработной плате в этой сфере увеличились на 13,8% за год. Наибольшее количество вакансий представлены для экспедиторов, водителей, слесарей-механиков, кладовщиков и грузчиков.