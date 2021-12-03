В Татарстане родителей на детские новогодние утренники будут пускать по QR-коду. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

«Мы рекомендуем, чтобы на утреннике присутствовал только один из родителей во избежании скученности. И обязательно с QR-кодом о вакцинации или перенесенном ранее заболевании давностью не более шести месяцев», — отметила спикер.

А вот лицам старше шестидесяти лет республиканский Роспотребнадзор не рекомендовал посещать детские утренники. Дети из семьи, которые не посещают эту группу так же, как и аниматоры, на утренник допускаться не будут вообще.

При этом все антикоронавирусные меры во время праздника должны быть соблюдены — маски индивидуальной защиты у каждого присутствующего и рассадка с учетом социальной дистанции.

Также Авдонина рассказала, что подробная информация по новогодним мероприятиям появится не раньше 10 декабря.