 В Татарстане родителей на детские новогодние утренники будут пускать по QR-коду
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В Татарстане родителей на детские новогодние утренники будут пускать по QR-коду

Лицам старше шестидесяти лет Роспотребнадзор рекомендовал не посещать такие мероприятия вовсе. 

Республика
3 декабря 2021  12:54
Автор:
Ольга Полякова

В Татарстане родителей на детские новогодние утренники будут пускать по QR-коду. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

«Мы рекомендуем, чтобы на утреннике присутствовал только один из родителей во избежании скученности. И обязательно с QR-кодом о вакцинации или перенесенном ранее заболевании давностью не более шести месяцев», — отметила спикер.

А вот лицам старше шестидесяти лет республиканский Роспотребнадзор не рекомендовал посещать детские утренники. Дети из семьи, которые не посещают эту группу так же, как и аниматоры, на утренник допускаться не будут вообще. 

При этом все антикоронавирусные меры во время праздника должны быть соблюдены — маски индивидуальной защиты у каждого присутствующего и рассадка с учетом социальной дистанции.

Также Авдонина рассказала, что подробная информация по новогодним мероприятиям появится не раньше 10 декабря.

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