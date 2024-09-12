В Татарстане родителям помогают бороться с зависимостью и трудоустроиться

В Татарстане уже несколько лет действует программа «Точка трезвости», направленная на лечение алкогольной зависимости у родителей и поддержку их семей.

Проект предоставляет комплексную помощь, включающую в себя лечение от алкоголизма, психологическую реабилитацию, социальное сопровождение и трудоустройство.

За счет программы «Точка трезвости» почти 80% участников, не имевших работы, смогли трудоустроиться, а также получили помощь с реструктуризацией долгов за жилищно-коммунальные услуги и оформлением социальных выплат.

Благодаря проекту, 95% детей, ранее не посещавших детские сады и школы, были устроены в образовательные учреждения.

По данным специалистов, за время реализации проекта «Точка трезвости» около 500 женщин смогли преодолеть алкогольную зависимость, а свыше 850 детей избежали статуса сирот.

В 2024 году в программу вошли 185 человек, работа с ними продолжается. Ежегодно около 92% семей успешно завершают участие в программе, демонстрируя улучшение состояния родителей и готовность бороться с зависимостью. Это позволяет сохранить семьи и избежать изъятия детей.

Вместе с тем, бывают случаи, когда люди не могут справиться с зависимостью, что приводит к временному ограничению, а впоследствии и к полному лишению родительских прав.