В Татарстане с 1 декабря подорожает электроэнергия

В Татарстане с 1 декабря изменится тариф на электроэнергию. Он (одноставочный) подорожает с 4,3 руб/кВтч до 4,68 руб/кВтч. Об этом сообщает Госкомитет республики по тарифам.

Тариф для жителей, которые живут в домах с электроплитами или электроотопительными конструкциями, будет составлять 3,58 руб./кВтч, а для татарстанцев, проживающих в селе — 3,28 руб./кВтч.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в связи с индексацией оптовой цены на газ Госкомитет РТ по тарифам пересмотрел розничную цену на газ для населения. Цена вырастет на 53 копейки. Теперь цена за куб. метр составит 6,78 рублей с учетом НДС.

Отметим, что с 1 декабря текущего года в России произойдет индексация цены и газа для населения. Оптовая цена на газ вырастет на 8,5%, а тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям — на 8,5%.