 В Татарстане с 1 декабря подорожает электроэнергия
news_header_top_970_100

В Татарстане с 1 декабря подорожает электроэнергия

Татарстанцы будут платить по новому тарифу до 31 декабря 2023 года.

Республика
20 ноября 2022  11:25
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане с 1 декабря изменится тариф на электроэнергию. Он (одноставочный) подорожает с 4,3 руб/кВтч до 4,68 руб/кВтч. Об этом сообщает Госкомитет республики по тарифам.

Тариф для жителей, которые живут в домах с электроплитами или электроотопительными конструкциями, будет составлять 3,58 руб./кВтч, а для татарстанцев, проживающих в селе — 3,28 руб./кВтч.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в связи с индексацией оптовой цены на газ Госкомитет РТ по тарифам пересмотрел розничную цену на газ для населения. Цена вырастет на 53 копейки. Теперь цена за куб. метр составит 6,78 рублей с учетом НДС.

Отметим, что с 1 декабря текущего года в России произойдет индексация цены и газа для населения. Оптовая цена на газ вырастет на 8,5%, а тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям — на 8,5%.

 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Эксперты РТ: праздник День матери обладает фундаментальным значением
Президент РТ увеличил численность госслужащих
В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России
В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС
Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 76 случаев COVID-19
Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса