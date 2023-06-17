 В Татарстане с 1 июля 2024-го произойдет индексация тарифов на тепло
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В Татарстане с 1 июля 2024-го произойдет индексация тарифов на тепло

Тарифы, действующие в 2023-м, были установлены с 1 декабря 2022 года.

Республика
17 июня 2023  10:43
Автор:
Валерий Саидов

В Татарстане индексация тарифов на тепло произойдет с 1 июля 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по тарифам.

«Тарифы на тепло, которые установят с 1 декабря 2023-го, будут действовать полтора года. Установкой тарифов занимается наше ведомство, учитывая при этом показатели каждой теплоснабжающей организации в республике», – отметил заместитель председателя Госкомитета Татарстана по тарифам Сергей Павлов.

Павлов заметил, что в республике по сравнению с другими российскими регионами сохраняется наименьший уровегь тарифов на тепловую энергию. 

Зампредседателя ведомства также напомнил, что тарифы, действующие в 2023 году, были установлены с 1 декабря прошлого года. 

Ранее «КВ» сообщали, что в квитанциях по оплате ЖКУ появились новые разделы. Значения в квитанциях изменились незначительно. С учетом изменений в квитанциях плательщикам в первую очередь нужно обращать внимание на итоговые суммы в строке «всего к оплате».

 

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