 В Татарстане с 1 января повысятся тарифы на проезд в электричках
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В Татарстане с 1 января повысятся тарифы на проезд в электричках

Если раньше с первой по вторую пригородные зоны можно было проехать за 28 рублей, то со следующего года стоимость проезда составит 30 рублей.

Республика
28 декабря 2021  12:01
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане с 1 января 2022 года повысятся тарифы на проезд в электричках на 2 рубля, сообщает Акционерное общество «Содружество».

В соответствии с постановлением Государственного комитета РТ по тарифам, с 1 января 2022 года проезд с первой по вторую пригородные зоны будет стоить 30 рублей. Раньше стоимость билета составляла 28 рублей.

С третьей по четвертую пригородные зоны проезд будет стоить 20 рублей, с пятой по восьмую пригородные зоны – 18 рублей за одну десятикилометровую зону, с девятой по тринадцатую пригородные зоны – 16 рублей и с четырнадцатой по двадцатую пригородные зоны – 14 рублей.

Более подробно об изменениях в тарифах можно узнать по телефону: 8 (937) 625-04-33. Номер работает круглосуточно.

 

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