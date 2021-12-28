В Татарстане с 1 января повысятся тарифы на проезд в электричках

В Татарстане с 1 января 2022 года повысятся тарифы на проезд в электричках на 2 рубля, сообщает Акционерное общество «Содружество».

В соответствии с постановлением Государственного комитета РТ по тарифам, с 1 января 2022 года проезд с первой по вторую пригородные зоны будет стоить 30 рублей. Раньше стоимость билета составляла 28 рублей.

С третьей по четвертую пригородные зоны проезд будет стоить 20 рублей, с пятой по восьмую пригородные зоны – 18 рублей за одну десятикилометровую зону, с девятой по тринадцатую пригородные зоны – 16 рублей и с четырнадцатой по двадцатую пригородные зоны – 14 рублей.

Более подробно об изменениях в тарифах можно узнать по телефону: 8 (937) 625-04-33. Номер работает круглосуточно.