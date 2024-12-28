В Татарстане с 1 января 2025 года увеличат выплаты военнослужащим до 2,2 млн руб.

С начала нового года, 1 января 2025 года, в Татарстане нарастят единовременные выплаты для военнослужащих, которые подписывают контракт с Министерством обороны Российской Федерации, до 2,2 миллиона рублей. Данная сумма состоит из различных источников: 1,5 миллиона рублей выделяет правительство республики, 400 тысяч рублей – Министерство обороны РФ, а до 300 тысяч рублей – местные бюджеты.

Важно отметить, что военные, находящиеся в зоне специальной военной операции, получают ежемесячное денежное довольствие, начинающееся от 210 тысяч рублей. Кроме того, с наступлением нового года в Татарстане будут внедрены дополнительные меры поддержки для солдат.

Высокие выплаты и помощь семьям военнослужащих во всех аспектах, включая обеспечение бойцов на передовой, стали важным приоритетом для республики. Об этом неоднократно упоминал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Также в 2025 году Татарстан усиливает уже существующие меры поддержки военнослужащих, предоставляя полное сопровождение до и после подписания контракта, а также необходимую экипировку и медицинскую помощь. Кроме того, предусмотрен ряд льгот для семей военнослужащих и их детей.

Единовременная выплата предоставляется всем, кто заключает контракт на территории региона. Гражданам из других областей и иностранцам компенсируют проезд и проживание во время оформления, что занимает не более одного дня благодаря Центру оформления контрактной службы «Батыр», который работает в Казани.

В этом центре предоставляется помощь в оформлении документов, медицинском обследовании и определении категории годности к службе. Желающие также могут получить знания о льготах и выплатах. Иностранным военнослужащим и их семьям обеспечивают получение российского гражданства и ИНН.

Дополнительно к основным высоким выплатам предусмотрены и бонусы за уничтожение вражеской техники.

Напоминаем, что система финансовой поддержки для заключения контрактов была введена под инициативой президента Татарстана 6 июля 2024 года и предназначена для оказания помощи военнослужащим и их семьям. За последние полгода внедрились новые формы помощи, и в будущем планируется создание координационного центра для поддержки действий в специальной военной операции. Последнее увеличение единовременной выплаты произошло в сентябре текущего года.

Подробности о выплатах и льготах можно узнать на сайте Центра «Батыр» и портале «Забота о своих».

Дополнительную информацию о контрактной службе в Вооруженных силах РФ, а также о премиях, льготах и выплатах можно получить на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также доступны обращения в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; телефон (843) 221-44-52. Кроме того, есть возможность обратиться по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.