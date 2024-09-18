В Татарстане с 1 января вырастут зарплаты госслужащих

Власти Татарстана готовят очередное повышение окладов для государственных служащих. Проекты соответствующих постановлений опубликованы на сайте антикоррупционной экспертизы.

Индексация коснется широкого круга бюджетников, включая министров, специалистов территориальных органов исполнительной власти, сотрудников госучреждений. Повышение запланировано на 1 января 2025 года.

Так, ежемесячное вознаграждение министров планируется увеличить на 5%, до 48 871 рубля. Оклады специалистов 3-го разряда в территориальных органах исполнительной власти вырастут до 13 990 рублей.