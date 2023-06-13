 В Татарстане с 2015 года благоустроили 367 общественных пространств на сумму 19 млрд рублей
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В Татарстане с 2015 года благоустроили 367 общественных пространств на сумму 19 млрд рублей

В текущем году в рамках федерального проекта благоустраивается 60 объектов на сумму 2 млрд 281 млн рублей.

Республика
13 июня 2023  10:10
Автор:
Дамира Хайрулина

Без малого 400 общественных пространств благоустроили в Республике Татарстан за последние семь лет в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Об этом сообщил сегодня министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин.

«Всего в период с 2015 по 2022 годы в Республике новый облик получили 367 общественных пространств. Общая сумма вложений составила почти 19 млрд рублей», –  сказал Айзатуллин на брифинге «Об итогах Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства в РТ».

По словам министра, в этом году в рамках федерального проекта благоустраивается 60 объектов на сумму 2 млрд 281 млн рублей.

Помимо федерального проекта, общественные территории Республики благоустраиваются в рамках Всероссийского конкурса малых городов, который проводится с 2018 года.

«За пять лет гранты их федерального бюджета на сумму 2,7 млрд рублей получили 40 проектов-победителей. В том числе это 8 объектов 2023-го года, на их реализацию выделено 696 млн рублей», –  отметил спикер.

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