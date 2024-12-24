В Татарстане с 25 декабря стартует особый противопожарный режим до 8 января

С 25 декабря на территории Татарстана вводится особый противопожарный режим, который продлится до 8 января 2025 года. В этот период будет действовать ряд ограничений на использование пиротехнических средств. Власти уделяют повышенное внимание вопросам безопасности на праздничных мероприятиях и обеспечению порядка на дорогах. Об этом сообщил начальник управления культуры Азат Абзалов на деловом понедельнике.

По словам докладчика, ожидается, что наибольшее количество посетителей соберется на праздничных площадках 24 декабря, когда откроется главный елочный городок, а также 31 декабря, в день новогоднего празднования. Наплыв людей также сохранится в первые дни новогодних каникул.

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал соответствующие службы – УВД, МЧС и учреждения здравоохранения – организовать комплекс мер по обеспечению безопасности на каждой из площадок, включая установку видеонаблюдения и противотеррористические меры.

Горожанам и гостям рекомендуют тепло одеваться при посещении открытых мероприятий. Решение о проведении ограничений на дорожном движении будет принимать ГИБДД, исходя из текущей дорожной ситуации вблизи главных мест празднования и требований безопасности, подчеркнул Азат Абзалов.