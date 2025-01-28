В Татарстане с начала 2025 года контракт с Минобороны РФ заключили около 700 человек

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Татарстан в прошлом году перевыполнил план отбора на военную службу по контракту: более 12 тыс. человек заключили контракт с Минобороны РФ. В январе этого года около 700 человек заключили контракт. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту Казани, подполковник Андрей Козлов.

- В прошлом году было задание - более 10 тысяч человек, - добавил он. - Для Татарстана это весомая цифра. Для воинских частей, ожидающих пополнения, это тоже значительный вклад.

Заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Казани Игорь Булега напомнил, что с января этого года региональная выплата в РТ выросла до 2,1 млн. рублей. В итоге вместе с выплатами от Минобороны РФ и муниципалитета единовременная выплата составляет до 2,8 млн. рублей. К слову, в зоне СВО на сегодня бойцы получают денежное довольствие от 210 тыс. рублей в месяц. Игорь Романович подчеркнул, что контракт может заключить любой желающий от 18 до 65 лет. Он должен подходить по состоянию здоровья и не иметь социально значимых заболеваний. Кроме того, на заключения контракта в РТ требуется около недели.