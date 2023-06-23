 В Татарстане с начала года из незаконного оборота изъяли более 230 кг наркотических средств
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В Татарстане с начала года из незаконного оборота изъяли более 230 кг наркотических средств

Большую часть составляют синтетические наркотики, которых изъято более 180 кг.

Республика
23 июня 2023  13:06
Автор:
Дамира Хайрулина

Представители правоохранительных органов Татарстана изъяли более 230 кг наркотических средств с начала 2023 года. Об этом сообщил сегодня начальник отдела Управления наркоконтроля МВД по Республике Татарстан Анвар Каримов.

«В текущем году правоохранительными органами Республики Татарстан изъято более 230 кг различных наркотических средств. В незаконном обороте, по-прежнему, преобладают синтетические наркотики, которых изъято более 180 кг», – сообщил он на пресс-конференции, посвященной международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

По словам спикера, наркоситуация в Республике Татарстан оценивается как «нейтральная».

«В 2023 году ситуация с наркотизацией остается в целом контролируемой», –  отметил он.

За преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, к уголовной ответственности в этом году привлекли больше 770 лиц.

«Это, как правило, местные жители в возрасте от 25 до 40 лет, не имеющие постоянных источников доходов (63%) и ранее привлекающийся к уголовной ответственности (58%)», –  отметил Каримов.  

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