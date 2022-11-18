 В Татарстане с начала года свыше 2,7 тыс. водителей оштрафовали за парковку на местах для инвалидов
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В Татарстане с начала года свыше 2,7 тыс. водителей оштрафовали за парковку на местах для инвалидов

Штраф за подобное нарушение составляет 5 тыс. рублей.

Республика
18 ноября 2022  19:30
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане с начала года свыше 2,7 тыс. водителей оштрафовали за парковку на местах для инвалидов. На штрафстоянки за это же нарушение отправлены 1602 ТС.

Отметим, что штраф за подобное нарушение составляет 5 тыс. рублей.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани во время рейда автоинспекторы эвакуировали 20 автомобилей на штрафстоянку. В Госавтоинспекции предупредили, что автомобили, припаркованные с нарушением ПДД, создают препятствие не только для других участников дорожного движения, но также могут способствовать возникновению ДТП.

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