В Татарстане с начала года свыше 2,7 тыс. водителей оштрафовали за парковку на местах для инвалидов. На штрафстоянки за это же нарушение отправлены 1602 ТС.

Отметим, что штраф за подобное нарушение составляет 5 тыс. рублей.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани во время рейда автоинспекторы эвакуировали 20 автомобилей на штрафстоянку. В Госавтоинспекции предупредили, что автомобили, припаркованные с нарушением ПДД, создают препятствие не только для других участников дорожного движения, но также могут способствовать возникновению ДТП.