 В Татарстане с января по октябрь скончались почти 50 тыс. человек
news_header_top_970_100

В Татарстане с января по октябрь скончались почти 50 тыс. человек

За этот же период прошлого года в РТ умерли 42 605 человек.

Республика
4 декабря 2021  10:03
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане с января по октябрь скончались 49 658 человек. За этот же период прошлого года в республике умерли 42 605 человек. Об этом сообщает Росстат. 

Добавим, что естественная убыль населения за 10 месяцев этого года в РТ составила 15 636 человек. За аналогичный период прошлого года — 8 252.

Кроме того, в Татарстане родились 34 022 человека. Это на 331 меньше, чем в 2021 году. 

В октябре 2021 года в республике скончался 7 991 человек. Это один из самых высоких показателей динамики смертности по России за октябрь. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстанстате рассчитывали, что перепись населения на сайте Госуслуг пройдет больше человек. 

Предварительные итоги переписи будут получены в январе 2022 года.

Новости
В казанском зоопарке появилась новая горилла
Чужую посуду они боятся, а секс без презерватива нет: почему диагноз ВИЧ все чаще ставят зрелым людям
Чужую посуду они боятся, а секс без презерватива нет: почему диагноз ВИЧ все чаще ставят зрелым людям
Роспотребнадзор рассказал о новых мерах профилактики из-за появления штамма омикрон
Секта «Союз ССР» подала заявку на новый митинг по отмене QR-кодов в Казани
Казанский зоопарк признали лучшим проектом отдыха и туризма на международном конкурсе
В Татарстане за сутки выявили 234 новых случая заражения ковидом
Глава минздрава РТ заявил о сворачивании ковидных коек
В Татарстане за сутки ковидом заразились 234 человека