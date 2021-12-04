В Татарстане с января по октябрь скончались почти 50 тыс. человек

В Татарстане с января по октябрь скончались 49 658 человек. За этот же период прошлого года в республике умерли 42 605 человек. Об этом сообщает Росстат.

Добавим, что естественная убыль населения за 10 месяцев этого года в РТ составила 15 636 человек. За аналогичный период прошлого года — 8 252.

Кроме того, в Татарстане родились 34 022 человека. Это на 331 меньше, чем в 2021 году.

В октябре 2021 года в республике скончался 7 991 человек. Это один из самых высоких показателей динамики смертности по России за октябрь.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстанстате рассчитывали, что перепись населения на сайте Госуслуг пройдет больше человек.

Предварительные итоги переписи будут получены в январе 2022 года.