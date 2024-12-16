В Татарстане самые низкие тарифы на такси в ПФО в ноябре 2024 года

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Республика
16 декабря 2024  16:16

Татарстан выделился как регион с наименьшими ценами на такси в ПФО в ноябре 2024 года, согласно информации от РБК, ссылающегося на данные Росстата. 

Средняя стоимость поездки на такси в республике составила лишь 31,1 рубля за километр, что на 13,6% ниже, чем в среднем по ПФО, где тариф достигает 36 рублей за километр. 

В Казани расходы на такси в ноябре составили в среднем 28,1 рубля за километр, что на 3,6% ниже показателей аналогичного месяца прошлого года. При этом, по сравнению с октябрем, стоимость поездок осталась практически неизменной.

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В Татарстане самые низкие тарифы на такси в ПФО в ноябре 2024 года
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