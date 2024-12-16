В Татарстане самые низкие тарифы на такси в ПФО в ноябре 2024 года

Татарстан выделился как регион с наименьшими ценами на такси в ПФО в ноябре 2024 года, согласно информации от РБК, ссылающегося на данные Росстата.

Средняя стоимость поездки на такси в республике составила лишь 31,1 рубля за километр, что на 13,6% ниже, чем в среднем по ПФО, где тариф достигает 36 рублей за километр.

В Казани расходы на такси в ноябре составили в среднем 28,1 рубля за километр, что на 3,6% ниже показателей аналогичного месяца прошлого года. При этом, по сравнению с октябрем, стоимость поездок осталась практически неизменной.