В Татарстане самые высокие зарплаты получают жители Иннополиса

Самые высокие доходы среди населения Республики Татарстан имеют жители города Иннополис. Об этом сообщил сегодня со ссылкой на данные Татстат мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.

«7 лет с момента официального открытия Иннполиса. В Иннополисе самый высокий уровень зарплат в РТ. По данным Татстата 146 тыс. рублей – средняя зарплата в городе», - сообщил он, отметив, что в текущем году сумма налоговых поступлений выросла в 5 раз до 3,6 млрд рублей.

По словам Шагалеева, население Иннополиса составляет около 5 тыс. человек. С учетом тех, кто приезжает ежедневно на работу эта цифра составляет 7,6 тыс. человек. Средний возраст жителей – 31 год, каждый третий из них – ИТ-специалист или ученый.

«Иннополис четвертый год подряд признается лучшим малым российским городом по качеству городской среды», - отметил спикер.