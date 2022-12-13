 В Татарстане самые высокие зарплаты получают жители Иннополиса
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В Татарстане самые высокие зарплаты получают жители Иннополиса

Величина среднего заработка в городе составляет 146 тыс. рублей.

Республика
13 декабря 2022  10:19
Автор:
Дамира Хайрулина

Самые высокие доходы среди населения Республики Татарстан имеют жители города Иннополис. Об этом сообщил сегодня со ссылкой на данные Татстат мэр  Иннополиса Руслан Шагалеев.

«7 лет с момента официального открытия Иннполиса. В Иннополисе самый высокий уровень зарплат в РТ. По данным Татстата 146 тыс. рублей – средняя зарплата в городе», - сообщил он, отметив, что в текущем году сумма налоговых поступлений выросла в 5 раз до 3,6 млрд рублей.

По словам Шагалеева, население Иннополиса составляет около 5 тыс. человек. С учетом тех, кто приезжает ежедневно на работу эта цифра составляет 7,6 тыс. человек. Средний возраст жителей – 31 год, каждый третий из них – ИТ-специалист или ученый.

«Иннополис четвертый год подряд признается лучшим малым российским городом по качеству городской среды», - отметил спикер.

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