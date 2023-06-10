В Татарстане сегодня дожди с грозами перейдут на восток

В Татарстане сегодня, 10 июня, из-за прохождения холодного атмосферного фронта дожди с грозами сместятся на юг республики. Об этом сообщает «Татар-информ».

На территории республики прогнозируется переменная облачность, в некоторых районах пройдут грозовые дожди. Сегодня в Казани осадки ожидаются ночью, на востоке Татарстана – на протяжении всех суток.

Днем столбики термометра покажут от +17 до +22 градусов, в восточном районе РТ – до +25, в столице Татарстана от +18 до +20.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане 9 и 10 июня ожидаются сильный ветер до 20 м/с, гроза и ливень.