 В Татарстане сегодня дожди с грозами перейдут на восток
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В Татарстане сегодня дожди с грозами перейдут на восток

В республике сохранится неустойчивая погода.

Республика
10 июня 2023  12:22
Автор:
Валерий Саидов

В Татарстане сегодня, 10 июня, из-за прохождения холодного атмосферного фронта дожди с грозами сместятся на юг республики. Об этом сообщает «Татар-информ».

На территории республики прогнозируется переменная облачность, в некоторых районах пройдут грозовые дожди. Сегодня в Казани осадки ожидаются ночью, на востоке Татарстана – на протяжении всех суток.

Днем столбики термометра покажут от +17 до +22 градусов, в восточном районе РТ – до +25, в столице Татарстана от +18 до +20.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане 9 и 10 июня ожидаются сильный ветер до 20 м/с, гроза и ливень. 

 

 

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