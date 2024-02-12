В Татарстане семьи объединились, чтобы пробурить 150 лунок для спасения рыб

Масштабная республиканская экологическая акция «Рыбе — быть!» прошла на одном из водоемов Татарстан в Чистопольском районе.

К природоохранной акции по спасению обитателей водоемов от кислородного голодания присоединились более 65 жителей самых разных возрастов. Многие пришли семьями.

Сотрудники Госкомитета РТ по биологическим ресурсам показали наглядно, как татарстанцы помогают выжить рыбе в непростой период.

«Для насыщения водоема кислородом использовали специальный прибор — аэратор. Он подает атмосферный воздух, который выдавливает сероводород из глубины на поверхность, а вода насыщается кислородом. Аэрация помогает выжить всем обитателям водоемов», — говорит начальник природного заказника «Чистые луга» Максим Улыбин.