В Татарстане семья пострадала в ДТП, вылетев в кювет

Сегодня днем на трассе Р241 в Верхнеуслонском районе Татарстана в результате столкновения с кроссовером Renault Duster микроавтобус Mercedes слетел в кювет. Пострадала семья с ребенком.

Как сообщают очевидцы, микроавтобус Mercedes, выполнявший рейс Омск-Москва, столкнулся с кроссовером Renault Duster. От удара Mercedes вылетел с проезжей части и оказался в кювете.

В аварии пострадали три человека – мужчина, женщина и ребенок. По предварительным данным, это семья, ехавшая в микроавтобусе. Родителей с травмами доставили в больницу, о состоянии ребенка пока не сообщается.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.