В Татарстане синоптики обещают теплую и солнечную погоду

Бабье лето не спешит покидать республику. По прогнозам синоптиков, сегодня, 3 октября, в регионе сохранится комфортная и сухая погода.

Днем столбики термометров покажут +15...+20 градусов, а в столице республики воздух прогреется до +17...+19 градусов. Небо будет переменной облачности, без осадков. Подует легкий юго-восточный ветер, 5-10 м/с.

Ночью похолодает до +2...+7 градусов, а в низинах столбики термометров могут опуститься до 0...-4 градусов.

Синоптики обещают, что теплая погода продержится в Татарстане как минимум до конца первой декады октября. Температура воздуха будет на 3 градуса выше климатической нормы.