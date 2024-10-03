В Татарстане синоптики обещают теплую и солнечную погоду

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Республика
3 октября 2024  08:26
Автор:
Эндже Гарафиева

Бабье лето не спешит покидать республику. По прогнозам синоптиков, сегодня, 3 октября, в регионе сохранится комфортная и сухая погода.

Днем столбики термометров покажут +15...+20 градусов, а в столице республики воздух прогреется до +17...+19 градусов. Небо будет переменной облачности, без осадков. Подует легкий юго-восточный ветер, 5-10 м/с.

Ночью похолодает до +2...+7 градусов, а в низинах столбики термометров могут опуститься до 0...-4 градусов.

Синоптики обещают, что теплая погода продержится в Татарстане как минимум до конца первой декады октября. Температура воздуха будет на 3 градуса выше климатической нормы.

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