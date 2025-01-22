В Татарстане школьников наградят за успехи в физике, математике и информатике

В Татарстане запускается новая инициатива поощрения школьников за активное и успешное изучение таких предметов, как физика, математика и информатика. Соответствующее постановление было размещено на официальном сайте республики.



В этом учебном году 200 учащихся из государственных, муниципальных и частных учебных заведений получат денежные премии. Для учеников 5—7-х классов предусмотрено 50 наград по 57,5 тысячи рублей. Аналогичное количество премий будет вручено учащимся 8—9-х классов. В старших классах (10—11-е) на поддержку смогут рассчитывать 100 школьников, также с выплатой в размере 57,5 тысячи рублей.