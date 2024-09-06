В Татарстане скончалась известная журналистка Лиза Нурлыева

На 62-м году жизни ушла из жизни Лиза Нурлыева, известная татарстанская журналистка, заслуженный работник отрасли. Об этом сегодня сообщил руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Лиза Нурлыева родилась в Муслюмовском районе, посвятила журналистике всю свою жизнь. Пройдя путь от помощника корректора до заместителя главного редактора районной газеты, она внесла весомый вклад в развитие татарстанских СМИ. Лиза Нурлыева не просто освещала события, она всегда была в гуще жизни, отстаивая интересы простых людей, подчеркнул Айдар Салимгараев.