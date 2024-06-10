В Татарстане скончался 94-летний Мисбах Сахабутдинов, осужденный за убийство врача в 2015 году

В деревне Новый Мусабай ушёл из жизни 94-летний Мисбах Сахабутдинов. Он скончался, отбыв часть срока заключения за убийство врача-травматолога Андрея Железнова, совершенное в 2015 году в Набережных Челнах.

Преступление потрясло всю республику, вызвав широкий общественный резонанс. Трагедия разыгралась 11 декабря 2015 года на крыльце поликлиники №4. Мисбах Сахабутдинов, оснащенный самодельным оружием, замаскированным под трость, выстрелил в 52-летнего доктора Железнова, который направлялся на прием к пациентам. От полученного ранения в область сердца врач скончался на месте.

Прокуратура установила, что мотивом преступления стал давний конфликт, разгоревшийся еще до трагического дня. Придя на прием к доктору с поврежденным пальцем, Мисбах Сахабутдинов категорически отказался снимать тюбетейку, аргументируя свой отказ тем, что головной убор не мешает лечению.

Врач, понимая необходимость соблюдения санитарных норм в медицинском учреждении, попросил пациента снять головной убор, но Мисбах Сахабутдинов остался непоколебим.

После преступления Мисбах Сахабутдинов не пытался укрыться от правосудия, спокойно дождавшись прибытия полиции. Он признался в содеянном и был осужден к лишению свободы.