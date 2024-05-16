В Татарстане скоро откроется набор в именной батальон «Батыр»

В скором времени в пункте отбора на военную службу по контракту будет открыт набор в именной батальон «Батыр». Об этом рассказал офицер пункта отбора на контрактную службу в Казани Егор Горячев.

Военнослужащим, желающим попасть сюда, выплатят единовременно 195 тысяч рублей от Министерства обороны России и 360 тысяч рублей от правительства Татарстана.

Бойцы полностью обеспечат экипировкой, вещами и аптечкой, а затем отправятся на боевое слаживание.

Желающим попасть в новый именной батальон «Батыр» могут предоставить информацию на личном приеме или в Центре отбора на контрактную службу. Жители других регионов также могут попасть в батальон, представив дополнительные документы горячей линии 117.

По словам Горячева, иностранцы регулярно заключают контракты на военную службу с Минобороны РФ, желая получить гражданство в упрощенном варианте и остаться жить в России.

Всем жителям России, изъявившим желание подписать контракт в Казани, полагается единовременная выплата больше 400 тысяч рублей.