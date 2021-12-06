 Следователи: в Челнах девочка могла выпрыгнуть со второго этажа школы на спор
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Следователи: в Челнах девочка могла выпрыгнуть со второго этажа школы на спор

Пострадавшая с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу.

Город
6 декабря 2021  15:43
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане сотрудники СК РФ по РТ проводят доследственную проверку после того, как 12-летняя девочка выпрыгнула из окна на втором этаже школы в Набережных Челнах. Об этом сообшает старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Инцидент произошел сегодня, 6 декабря. Приехавшие на место медики обнаружили девочку живой, она была срочно доставлена в городскую больницу с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, спор с одноклассником стал причиной того, что девочка выпрыгнула из окна.

Ранее сообщалось, что в Казани из окна 16-этажного дома на улице Восход выпала женщина.

 

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