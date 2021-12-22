 В Татарстане смягчают «ковидные» ограничения, но «антиваксеры» будут не рады
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В Татарстане смягчают «ковидные» ограничения, но «антиваксеры» будут не рады

До 11 января развлекательные комплексы города будут работать по ночам.

Республика
22 декабря 2021  11:12
Автор:
Ольга Ильина

В Татарстане вводится смягчение мер по противодействию распространения COVID-19. Постановление опубликовано на официальном сайте правительства республики.

До 11 января, на период новогодних праздников, ограничение на работу по ночам для объектов розничной торговли снимается. Также разрешают работать развлекательным комплексам и аттракционам, которые расположены в ТЦ, букмекерских конторах, компьютерных и интернет-клубах, боулингах.

Тем не менее, вход в эти развлекательные комплексы, расположенные в помещениях, будет осуществлять только через QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.

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