В Татарстане снегоход с многодетной семьей заглох на льду Волги

Вечером 3 января поступило сообщение о том, что на льду реки Волга возле деревни Красновидово в Камско-Устьинском районе заглох двигатель снегохода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Был сильный ветер и температуре -20°. До берега 1,5 км. На снегоходе находились трое детей (6, 14 и 17 лет), двое взрослых (муж и жена). На место на судне на воздушной подушке «Славир-9» выехали инспекторы Камско-Устьинского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ, которые доставили на берег троих детей и женщину. Мужчина пожелал остаться на месте, ему удалось самостоятельно отремонтировать снегоход и на нем добраться домой.

Обошлось без пострадавших.